İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezinde C.A'ya ait kokoreççi dükkanında arama yaptı.
Tezgahın alt bölümünde uyuşturucu bulundu
Dedektör köpekle yapılan aramada, malzeme tezgahının alt bölümünde iki parça halinde 950 gram sentetik uyuşturucu ile tütünle karışık 1,16 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.A, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
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