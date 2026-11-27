Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda dükkanında uyuşturucu ele geçirilen kokoreççi tutuklandı. Dedektör köpekle gerçekleştirilen aramada malzeme tezgahının alt bölümünde iki parça halinde 950 gram sentetik uyuşturucu ve tütünle karışık 1,16 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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Edirne 'de düzenlenen operasyonda, kokoreççi dükkanında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezinde C.A'ya ait kokoreççi dükkanında arama yaptı.

Tezgahın alt bölümünde uyuşturucu bulundu

Dedektör köpekle yapılan aramada, malzeme tezgahının alt bölümünde iki parça halinde 950 gram sentetik uyuşturucu ile tütünle karışık 1,16 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.A, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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