Edirne'de fabrika servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Musabeyli köyü yakınlarında meydana geldi. 22 AAF 998 plakalı servis minibüsü ile 22 EN 282 plakalı otomobil çarpıştı.
Ekipler olay yerine sevk edildi
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, servisteki 5 işçi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar ambulanslarla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise morga kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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