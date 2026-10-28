Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Edirne ve Kırklareli dışında) Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, (Sinop ve Artvin dışında) Karadeniz, (Kars ve Ardahan dışında) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.