Meteorolojiden 19 kente 'kuvvetli yağış' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, yağışların, Ege ve Doğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, Kıyı Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Edirne ve Kırklareli dışında) Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, (Sinop ve Artvin dışında) Karadeniz, (Kars ve Ardahan dışında) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Ege ve Doğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, Kıyı Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 Km/Saat) esmesi bekleniyor.
Sarı kodlu uyarı yapılan iller: Adıyaman, Antalya, Aydın, Bingöl, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Mersin, İzmir, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Tunceli, Şanlıurfa, Batman.
Turuncu kodlu uyarı yapılan il: Muğla