Meriç Nehri’nde adada mahsur kalan 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
00:03, 24/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 00:19, 24/10/2026, Cumartesi
IHA
Karşı kıyıya ulaşamayan göçmenler, nehirdeki bir adaya sığındı.
Edirne’de yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışırken Meriç Nehri’ndeki bir adada mahsur kalan 11 düzensiz göçmen, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne’de Yenikadın köyü yakınlarında askeri yasak bölgeye giren 11 düzensiz göçmen, botla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçmek istedi. Karşı kıyıya ulaşamayan göçmenler, nehirdeki bir adaya sığındı.
Göçmenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, botla adaya ulaşarak 11 kişiyi kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin yapılması için Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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