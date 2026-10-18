Edirne ve Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı
09:23, 18/10/2026, Pazar
AA
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 16 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Gündem
Edirne'de Meriç Nehri'nde kaybolan çocuklardan birinin cesedi bulundu
Gündem
Edirne'de göçmen ailenin bulunduğu bot alabora oldu: Bir çocuk öldü 2 çocuk kayboldu
Gündem
Urla gişelerinde yakalandılar: Şüpheli araçtan 34 düzensiz göçmen çıktı
Başlıklar :KırklareliEdirneGöçmen