Edirne ve Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de otluk alanda yangın çıktı: Vatandaşlar otomobili kurtarmak için seferber oldu

Edirne'de yerleşim yerine yakın otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların ortak müdahalesiyle binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında alevlerin tehdit ettiği park halindeki bir otomobil, mahalle sakinlerinin seferberliğiyle çekilerek güvenli bölgeye taşındı.