Edirne'de göçmen ailenin bulunduğu bot alabora oldu: Bir çocuk öldü 2 çocuk kayboldu
13:09, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 13:22, 15/10/2026, Perşembe
AA
Meriç Nehri'nde göçmen ailenin botu alabora oldu
Edirne'de Yunanistan'a geçmeye çalışan Irak uyruklu düzensiz göçmen ailenin bulunduğu botun Meriç Nehri'nde alabora olması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk kayboldu.
Alınan bilgiye göre, anne, baba ve 3 çocuktan oluşan Irak uyruklu ailenin bulunduğu bot Meriç Nehri'nde alabora oldu. Anne, baba ve çocuklardan biri nehirdeki adacığa çıkmayı başarırken, 2 çocuk akıntıya kapılarak kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adacıkta mahsur kalan anne, baba ve çocuk AFAD ekiplerince karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Nehirde kaybolan 2 çocuğun bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerinin suda ve havada arama çalışmaları sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Başlıklar :düzensiz göçmenKayıpMeriç Nehri