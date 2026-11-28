İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde çıktı.
İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi
Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir binanın kazan dairesinde yangın, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Uzunköprü Belediyesi İtfaiye ekipleri, yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.
Yangın, ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenine yönelik inceleme başlatıldı.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.