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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Yunanistan ikili ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin her alanda ciddi bir potansiyele sahip olduğunu belirterek olumlu gündem maddelerini ilerletmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

AZINLIKLAR KONUSUNDA İNSANİ YAKLAŞIM VURGUSU

Ortak miras olan azınlıklar konusuna öncelikle insani temelde yaklaşmanın önemine dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'nin bu konudaki olumlu yaklaşımlarının Yunanistan 'da da karşılık bulmasını arzu ettiklerini belirtti. Erdoğan, bu tutumun iki ülke ilişkilerinin olumlu seyrine katkı sağlayacağını kaydetti.

EGE VE DOĞU AKDENİZ İÇİN İSTİKRAR MESAJI

Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ege'yi barış denizi yapmak konusunda herhangi bir tereddüdünün bulunmadığını ifade etti.

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Erdoğan, Ege ve Doğu Akdeniz'in istikrar ve refah havzası olması gerektiğini vurguladı.

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