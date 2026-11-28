Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci toplantısını Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirdi. Toplantıda, 3 ülke arasındaki savunma iş birliğinin güçlendirilmesi, kolektif savunma kabiliyetlerinin artırılması ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil etti.

KOLEKTİF SAVUNMAYA BAĞLIYIZ

Toplantı sonrası yayımlanan ortak açıklamada komitenin bölgedeki güvenlik gelişmelerini değerlendirdiği ve üç ülkenin bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla ortak çalışmalarını sürdürme kararlılığını yeniden teyit ettiği belirtildi. Tarafların kolektif savunma, karşılıklı dayanışma ile ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüklerine saygı ilkelerine bağlılıklarını yinelediği kaydedildi. Komitenin, 31 Ağustos 2026'da İstanbul'da gerçekleştirilen ilk toplantı ile 5 Ekim 2026'da Riyad'da düzenlenen olağanüstü toplantının sonuçlarını da değerlendirdiği aktarılan açıklamada, ittifakın kurumsallaştırılması ve kolektif savunma taahhüdünün ulusal mevzuatlara uygun şekilde hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarda kaydedilen ilerlemenin gözden geçirildiği ifade edildi.

İLERLEME MEMNUNİYET VERİCİ

Suudi Arabistan'da sekretaryanın kurulması ve faaliyete geçirilmesi konusunda sağlanan ilerlemeden memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, sekretaryanın ittifakın kurumsal çalışmalarının yürütülmesi ve ülkeler arasındaki eş güdümün güçlendirilmesi açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Bölgesel gerilimlerin azaltılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları da bir kez daha kınandı.

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İttifakımız emsallerine nazaran hızlı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Biz bu anlaşmayı imzaladığımız andan itibaren en önemli hedefimiz bu ittifakın kurumsallaşması ve hayata geçmesi. Emsallerine nazaran gerçekten büyük bir hızla kurumsallaşmasını tamamlıyor" dedi.

BİR SONRAKİ TOPLANTI TÜRKİYE'DE

Pakistan'da bir olağan, iki olağanüstü toplantı yaptıklarını belirten Fidan, "Sivil karargah olan Genel Sekreterliğin kurulması, askeri karargah olan Müşterek Askeri Komutanlığın kurulması konusundaki bütün prensip kararları alındı. Bugün de çoğunu onayladık komite olarak. Bazı konular da tartışıldı, bir sonraki komiteye bırakıldı. Bir sonraki komite toplantısının ev sahipliğini Türkiye yapacak. Tabii bu kurumsallaşmayla alakalı sekretarya yapısı, müşterek harekat, daha sonra kuvvetlerin tahsisi, eğitim, planlama, organizasyon, uluslararası ilişkiler gibi birçok konusu var. Bu detaylara girmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

MESAJIMIZI ALMIŞLARDIR

Bakan Fidan, Gürcistan'da Türk taraftarlara yönelik Gürcü polisinin saldırısı için de "Bu bizim için son derece kabul edilemez bir durum. İki ülke arasındaki ilişkinin seviyesine yakışmıyor. Seyircilerimizin böyle muamele görmesini biz kabul edemeyiz. Bu konudaki mesajlarımızı anladıklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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