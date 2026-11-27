Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia, Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan vahim olaylara ilişkin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Büyükelçi Kalandia Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan vahim olaylara ilişkin tepki iletildi ve çeşitli kanıtlar paylaşıldı.
Hukuki işlem talebi
Olayların tüm yönleriyle soruşturulmasının yanı sıra Türk vatandaşlarına yönelik orantısız güç kullanımı ve müdahalenin sorumluları hakkında gereken hukuki işlemlerin yapılması talep edildi.
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