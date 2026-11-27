Rusya'dan savaşa devam bütçesi

Rusya, Ukrayna savaşının gölgesinde savunma harcamalarını tarihi seviyelere çıkarmaya hazırlanıyor. Devlet Duması'nın kabul ettiği 2027-2029 bütçe planına göre Moskova, üç yılda silahlanma ve savunma için yaklaşık 609 milyar dolar harcayacak. Öte yandan sızdırılan resmi veriler Rus ordusunun Ukrayna'da verdiği kayıpların 720 bine ulaşmış olabileceğine işaret ediyor.