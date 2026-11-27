Komisyon Başkanı Mehmet Muş da Komisyonun ilgili kurumları davet ettiğini ve kurumların da buna hassasiyet göstermeleri gerektiğini belirterek,

"Daha önceki yıllarda da ilgili kurumlara ilettik. Bu hassasiyetin gösterilmesi gerekiyor. Daha önemli işleri olamaz. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığımız değil birkaç kurum daha yardımcılarını göndermişler. Bunu doğru bulmuyorum. Nihayetinde bütçe kendilerine veriliyor ve geçmiş dönem bütçelerinin kullanımıyla alakalı kendilerine soru sorulacak."