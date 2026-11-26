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UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta müsabakasında Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva, Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Dinamo Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Beşiktaş taraftarının Filistin 'e destek pankartları ve sloganları nedeniyle Gürcistan polisi vatandaşları biber gazı ve coplarla darbetti.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yapılan müdahale ve şiddet kabul edilemez

Bazı taraftarların yaralandığı bildirilirken, Beşiktaş 'a ve taraftarına spor ve siyaset camiasından destek geldi.

Türk takımları tek tek desteğini açıklarken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, 'Filistin’e özgürlük' pankartı ve Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına yapılan müdahale ve şiddetin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

"Vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz"

Beşiktaş taraftarının insanlık ittifakı adına konuştuğunu ve insanlığın sesi olduğunu ifade eden Çelik, "İsrail takımının saha içindeki tahriklerini şiddetle kınıyoruz. Olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz." dedi.

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Erdoğan'dan Adalı'ya telefon

Öte yandan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yı telefonla aradığını da söyledi.

Ayrıca Çelik, Gürcü polisinin Beşiktaşlı taraftarlara yönelik şiddetine ilişkin, "Bu saldırı Türk milletine yapılmıştır." ifadelerini de kullandı.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Sessiz kalmayacağız

Gürcistan polisinin Beşiktaş taraftarına yönelik orantısız güçle müdahalesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Uraloğlu, "Gürcistan’da ülkemizi temsil eden Beşiktaş’ın Filistin’e özgürlük çağrısı yapan taraftarlarına yönelik polis müdahalesi ve uygulanan şiddet karşısında sessiz kalmayacağız." dedi.

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"Şiddetle karşılık verilmesini kınıyorum"

Beşiktaş tribünlerinden yükselen sesin Filistin halkının özgürlük mücadelesine destek veren vicdanlı bir duruş olduğunu ifade eden Uraloğlu, bu çağrının insanlığın ortak vicdanını yansıttığını belirterek, "Bu çağrıya şiddetle karşılık verilmesini kınıyor, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Beşiktaş camiamızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Tüm Türkiye Beşiktaş’la, tüm Türkiye Filistin’le

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Beşiktaş taraftarlarına yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Tarihin her zaman doğru yerde duranları yazacağını belirten Kurum, Filistin'e destek veren Beşiktaş camiasının yanında olduklarını vurguladı. Saldırıyı kınayan ve yaralanan vatandaşlara acil şifalar dileyen Kurum, paylaşımında, “Tüm Türkiye Beşiktaş’la, tüm Türkiye Filistin’le” ifadelerine yer verdi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Beşiktaş taraftarının yanındayız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Beşiktaş taraftarlarına destek vererek Gürcistan'da yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Filistinli vatandaşların sesi olan Beşiktaş taraftarlarının yanında olduklarını belirten Işıkhan, İsrail takımının maç sırasında sergilediği tahrik edici hareketleri ve taraftarlara yönelik orantısız müdahaleyi kınadı. Işıkhan, açıklamasında, “Filistin asla yalnız değildir! Zulme karşı tek ses, tek yüreğiz” ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Bolat: Sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik şiddete tepki gösterdi.

Filistin bayrağı açarak “Filistin'e Özgürlük” sloganı atan taraftarların Filistin halkının sesi olduğunu belirten Bolat, yaşanan müdahaleyi kınadı. “Zulme karşı yükselen sesleri susturmaya çalışmak, insanlığın vicdanını susturmaya çalışmaktır” ifadelerini kullanan Bolat, yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bolat, Gazze'de yaşananlara karşı seslerini yükseltmeye devam edeceklerini belirterek, Filistin özgür olana ve işgal sona erene kadar dayanışma ve adalet çağrısından vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Beşiktaş camiamızın yanındayız

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahaleye tepki gösterdi. Beşiktaş camiasının yanında olduklarını vurgulayan Bak, güvenlik güçlerinin taraftarlara yönelik orantısız müdahalesini şiddetle kınadığını belirtti. Sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan her türlü ayrımcılık ve adaletsizliğin karşısında olduklarını ifade eden Bak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Beşiktaş camiamızın yanındayız! Bu akşam Gürcistan’da güvenlik güçlerinin Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik orantısız müdahalesini şiddetle kınıyorum. Sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan her türlü ayrımcılığın ve adaletsizliğin karşısındayız. Türk sporunun ve taraftarlarımızın haklarını her platformda kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.”

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Nehirden denize özgür Filistin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesini kınadı. Filistin bayrağı açan taraftarların şiddete maruz bırakılmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Filistin halkıyla dayanışma göstermenin, zulme karşı ses yükseltmenin ve özgürlük talep etmenin suç olmadığını vurguladı.

Bir bayrağa ve dayanışma mesajına tahammülsüzlük gösterilerek şiddete başvurulmasının kabul edilemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, Beşiktaş taraftarlarının Filistin halkının yanında yükselttiği sesin insanlığın ortak vicdanını temsil ettiğini ifade etti. Filistin halkının özgürlük ve adalet mücadelesi karşısında susmayacaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, baskı ve şiddete karşı dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini belirterek, “Beşiktaş taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Filistin halkıyla dayanışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Nehirden denize özgür Filistin!” ifadelerini kullandı.

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