Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurra Hafız Ali Kemal Hut’un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüce dinimiz İslam’a önemli hizmetlerde bulunduğuna şahitlik ettiğim, kendilerinden ders alma feyzine eriştiğim muhterem Kurra Hafız Ali Kemal Hut Hocaefendi’nin vefatını teessürle öğrendim. Merhum Ali Kemal hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, talebelerine ve dostlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın" dedi.
İletişim Başkanı Duran: Mekânı cennet, makamı âli olsun
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Kurrâ Hâfız Ali Kemal Hut Hocaefendi'nin vefatına ilişkin taziye mesajı paylaştı.
"Ömrünü Kur’an-ı Kerim’e, ilme, irşada ve nesiller yetiştirmeye adayan Kurrâ Hâfız Ali Kemal Hut Hocaefendi’ye Yüce Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, talebelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun."
AK Parti Sözcüsü Çelik: Vefatından büyük üzüntü duyduk
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taziyelerini iletti.
Kemal Hut Hocaefendi'nin vefatından büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Çelik, merhum hocanın ailesine, yakınlarına, talebelerine ve ilim dünyasına başsağlığı diledi.
"İlim ve irşada adanmış bir ömür geçiren muhterem Kurra Hafız Ali Kemal Hut hocamızın vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhum Ali Kemal hocamıza Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine, yakınlarına, talebelerine ve ilim dünyamıza başsağlığı diliyoruz..."
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