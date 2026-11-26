Dışişleri Bakanlığı: Mısır’ın Giza vilayetindeki çevre yolunda dün meydana gelen tanker yangını sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
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