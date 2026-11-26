Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kurultaydan 10 gün sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) açıkladı. 160 kişilik Parti Meclisi'nden (PM) oluşturulan 28 kişilik yönetimde, CHP'nin önceki yönetimlerinde görev alan isimler ağırlığı korudu. CHP MYK'larında görev alan 13 isim yeni MYK'ya girerken, 9 isim ise ilk kez kendi MYK'da yer buldu. Kurucu MYK'dan 6 isim de yeni yönetimde görev aldı. Bu 6 isim daha önceki CHP MYK'larında görev almıştı. İdari görevler ve politika kurulları olmak üzere iki ayrı bölümden oluşturulan MYK'da 14 isim parti yönetimi ve örgütlenmeden, 14 isim ise politika üretiminden sorumlu olacak. Özel'in CHP'den farklı bir siyasi kimlik oluşturma iddiasına rağmen yönetimde eski CHP kadrolarının ağırlığını korudu.
CHP KADROLARINDAN YENİ MYK
Yeni MYK'nın en dikkat çekici yönü, CHP'deki yönetim deneyiminin büyük ölçüde yeni partiye taşınması oldu. Genel Sekreterliğe getirilen Selin Sayek Böke, CHP'de daha önce genel sekreterlik ve ekonomi politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. CHP'de Özel'le birlikte politika yapan Özgür Karabat, Gül Çiftçi Binici, Burhanettin Bulut, Serkan Özcan, Aylin Nazlıaka, Gökçe Gökçen, Gamze Taşcıer, Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan, Suat Özçağdaş, Sezgin Tanrıkulu ve Deniz Yavuzyılmaz da yeni MYK'da görev aldı.
KURUCU MYK'DA 6 KİŞİ YERİNDE KALDI
Kurucu yönetimden 6 isim ise görevini korudu. Üç ismin yeni MYK'ya alınmaması dikkat çekti. Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yaşar Tüzün, Yunus Emre, Zeynel Emre ve Aylin Yaman da yeni dönemde görevlerini sürdürecek. Gizem Özcan, Özgür Ceylan ve Utku Çakırözer yeni yönetimde yer bulamadı.
ANAP'TAN PARTİ SÖZCÜLÜĞÜNE
Özel'in önceki MYK'larında görev almayan 9 isim ise yeni yönetimin farklı siyasi ve mesleki çevrelere açılma arayışının göstergesi olarak öne çıktı. ANAP Genel Başkanlığı ve Demokrat Parti Genel Başkanvekilliği yapan Salih Uzun'un parti sözcülüğüne getirilmesi, merkez sağa yönelik mesaj olarak değerlendirildi. Gelecek Partisi'nde ekonomi politikaları alanında görev yapan Serkan Özcan, CHP'nin önde gelen figürlerinden eski Cumhuriyet savcısı İlhan Cihaner, eski CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, akademisyen Öner Günçavdı, Mitat Çelikpala, Kayhan Pala ve Cem Say uzmanlık alanlarıyla yönetime dahil oldu. Tarım sektöründen Sencer Solakoğlu ve örgütlenme deneyimi bulunan Hikmet Erbilgin de yeni kadroda yer aldı.
İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİMLER MYK'DA
İmamoğlu'nun eski danışmanı Serkan Özcan Hazine ve Maliye politikalarından sorumlu oldu. Selin Sayek Böke genel sekreterliğe, Gül Çiftçi Binici seçim ve hukuk işlerine getirildi. Cem Say, Özgür Karabat ve Suat Özçağdaş da İmamoğlu'yla siyasi çalışma geçmişi bulunan isimler arasında yer aldı.
İKİ İSMİN ADI SORUŞTURMA DOSYALARINDA
Yeni MYK'da görev alan Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut'un isimleri Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede yer aldı. Milletvekili olmaları nedeniyle haklarındaki evrakın fezleke süreci için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi. İddialar kesinleşmiş yargı kararı niteliği taşımıyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.