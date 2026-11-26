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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kurultaydan 10 gün sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) açıkladı. 160 kişilik Parti Meclisi'nden (PM) oluşturulan 28 kişilik yönetimde, CHP'nin önceki yönetimlerinde görev alan isimler ağırlığı korudu. CHP MYK'larında görev alan 13 isim yeni MYK'ya girerken, 9 isim ise ilk kez kendi MYK'da yer buldu. Kurucu MYK'dan 6 isim de yeni yönetimde görev aldı. Bu 6 isim daha önceki CHP MYK'larında görev almıştı. İdari görevler ve politika kurulları olmak üzere iki ayrı bölümden oluşturulan MYK'da 14 isim parti yönetimi ve örgütlenmeden, 14 isim ise politika üretiminden sorumlu olacak. Özel'in CHP'den farklı bir siyasi kimlik oluşturma iddiasına rağmen yönetimde eski CHP kadrolarının ağırlığını korudu.

CHP KADROLARINDAN YENİ MYK

Yeni MYK'nın en dikkat çekici yönü, CHP'deki yönetim deneyiminin büyük ölçüde yeni partiye taşınması oldu. Genel Sekreterliğe getirilen Selin Sayek Böke, CHP'de daha önce genel sekreterlik ve ekonomi politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. CHP'de Özel'le birlikte politika yapan Özgür Karabat, Gül Çiftçi Binici, Burhanettin Bulut, Serkan Özcan, Aylin Nazlıaka, Gökçe Gökçen, Gamze Taşcıer, Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan, Suat Özçağdaş, Sezgin Tanrıkulu ve Deniz Yavuzyılmaz da yeni MYK'da görev aldı.

KURUCU MYK'DA 6 KİŞİ YERİNDE KALDI

Kurucu yönetimden 6 isim ise görevini korudu. Üç ismin yeni MYK'ya alınmaması dikkat çekti. Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yaşar Tüzün, Yunus Emre, Zeynel Emre ve Aylin Yaman da yeni dönemde görevlerini sürdürecek. Gizem Özcan, Özgür Ceylan ve Utku Çakırözer yeni yönetimde yer bulamadı.

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ANAP'TAN PARTİ SÖZCÜLÜĞÜNE

Özel'in önceki MYK'larında görev almayan 9 isim ise yeni yönetimin farklı siyasi ve mesleki çevrelere açılma arayışının göstergesi olarak öne çıktı. ANAP Genel Başkanlığı ve Demokrat Parti Genel Başkanvekilliği yapan Salih Uzun'un parti sözcülüğüne getirilmesi, merkez sağa yönelik mesaj olarak değerlendirildi. Gelecek Partisi'nde ekonomi politikaları alanında görev yapan Serkan Özcan, CHP'nin önde gelen figürlerinden eski Cumhuriyet savcısı İlhan Cihaner, eski CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, akademisyen Öner Günçavdı, Mitat Çelikpala, Kayhan Pala ve Cem Say uzmanlık alanlarıyla yönetime dahil oldu. Tarım sektöründen Sencer Solakoğlu ve örgütlenme deneyimi bulunan Hikmet Erbilgin de yeni kadroda yer aldı.

İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİMLER MYK'DA

İmamoğlu'nun eski danışmanı Serkan Özcan Hazine ve Maliye politikalarından sorumlu oldu. Selin Sayek Böke genel sekreterliğe, Gül Çiftçi Binici seçim ve hukuk işlerine getirildi. Cem Say, Özgür Karabat ve Suat Özçağdaş da İmamoğlu'yla siyasi çalışma geçmişi bulunan isimler arasında yer aldı.

İKİ İSMİN ADI SORUŞTURMA DOSYALARINDA

Yeni MYK'da görev alan Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut'un isimleri Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede yer aldı. Milletvekili olmaları nedeniyle haklarındaki evrakın fezleke süreci için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi. İddialar kesinleşmiş yargı kararı niteliği taşımıyor.

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GÜVENLİKTE 3 BAŞLI YAPI: Dış politikayı Mitat Çelikpala yürütürken emekli Büyükelçi Ömer Önhon, AB ve Avrupa Konseyi ilişkilerinden sorumlu özel temsilci olarak görevlendirildi. Emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu millî savunma, Murat Bakan iç güvenlik, Sezgin Tanrıkulu insan hakları ve eşitlik politikalarından sorumlu olacak.

SAHADA MAHALLE MODELİ: Hikmet Erbilgin koordinasyonunda Mahalle, İlçe ve İl Meclislerini kapsayan Saha Çalışmaları Kurulu kurulacak. Yerel yönetimleri Yaşar Tüzün, örgütlenmeyi Ensar Aytekin, seçim ve hukuku Gül Çiftçi Binici yürütecek.

BAĞIMSIZ ETİK KURUL: Parti bünyesinde dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik ve liyakat ilkelerini denetleyecek bağımsız Etik Kurul oluşturulacak.

160 KİŞİLİK PM'YE GÖREV: MYK üyeleri, sorumluluk alanlarında PM üyelerinden çalışma ekipleri oluşturacak. Böylece 160 kişilik PM de politika üretimi ve parti çalışmalarına dahil edilecek. Ekiplerin koordinasyonunu Yunus Emre sağlayacak.

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