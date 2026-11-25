AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Finans Merkezi'ne düzenlediği saldırıyı kınadı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdullah Finans Merkezi'ne düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Sivil alanları hedef alan bu saldırganlık derhal son bulmalıdır."
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