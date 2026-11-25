Danıştay, İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptaline ilişkin mahkeme kararını oy birliği ile onadı.
İstanbul Üniversitesi tarafından alınan diploma iptali kararını daha önce İstanbul 5. İdare Mahkemesi ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi de "hukuka uygun" bulmuştu.
DİPLOMA İPTAL SÜRECİ
Söz konusu şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden aldığı lisans diplomasının sahte olduğuna dair iddialar ve haberler üzerine şubat ayında soruşturma başlattı. 18 Mart 2025'te İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu 61'inci toplantısında, İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomalarının yokluk ve açık hata iddiasıyla iptal edilmesine karar verdi.
Bu gelişme üzerine 8 Temmuz 2025'te İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yargılanacağı iddianameyi kabul etti.
İmamoğlu'nun diploma bilgileri 5 Ağustos 2025'te İstanbul Üniversitesi'nin veri tabanından silindi ve e-Devlet'te de görünmez hale geldi.
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