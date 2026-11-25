İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor. Soruşturma kapsamında "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatı, sağlık gerekçesiyle müvekkilinin tahliyesini talep etmişti.
İtiraz üzerine hakimlik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmama" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.
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