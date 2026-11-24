Katılım teminat bedelleri 25 Bin TL’den başlıyor

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin yatırması gereken teminat tutarları, arsaların muhammen bedellerine göre kademeli olarak belirlendi. En düşük 25 bin TL, en yüksek 30 milyon TL olarak açıklanan teminat tablosu şu şekilde:

• 500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 25.000 TL

• 500.001 TL - 2.500.000 TL arası gayrimenkuller için 100.000 TL

• 2.500.001 TL - 6.000.000 TL arası gayrimenkuller için 500.000 TL

• 6.000.001 TL - 15.000.000 TL arası gayrimenkuller için 1.000.000 TL

• 15.000.001 TL - 40.000.000 TL arası gayrimenkuller için 2.000.000 TL

• 40.000.001 TL - 100.000.000 TL arası gayrimenkuller için 5.000.000 TL

• 100.000.001 TL - 200.000.000 TL arası gayrimenkuller için 20.000.000 TL

• 200.000.001 TL ve üzeri gayrimenkuller için 30.000.000 TL