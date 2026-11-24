Satışa çıkarılan arsaların bulunduğu 34 il
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın müzayede listesinde yer alan illerin tamamı alfabetik sırayla şöyle: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Yalova ve Yozgat.
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