Bir polisin şehit olduğu 2 polisin yaralandığı saldırıya ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çatışma ihbarına gittiği adreste silahlı saldırı sonucu Mehmet Tozun'un (38) şehit olduğu, 2 polis memurunun da yaralandığı olaya ilişkin davada tutuklu sanıklar Mehmet Salih Çelik ve kardeşi Sedat Çelik'e, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 2 polisi yaralamaktan da 30'ar yıl hapis cezası verildiği davanın gerekçeli kararı açıklandı. Sanık Sedat Çelik'in olay öncesinde polis memuru Mehmet Tozun'u tanımadığı yönündeki savunmasının delillerle örtüşmediğine yer verilen gerekçeli kararda, şehit Tozun'un kullandığı telefon hattı ile Çelik'in kullandığı hat arasında farklı tarihlerde 15 kez iletişim kurulduğu belirtildi.