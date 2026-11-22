TFF 3. Lig 2. Grup'un 13. haftasında oynanan İzmir derbisinde Gaziemir SK'ya deplasmanda 2-1 yenilen Altay'da ipler gerildi.

Siyah-beyazlı ekip, son 7 maçında 6'ncı mağlubiyetini alırken üst üste 4'üncü yenilgisini yaşadı.

Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Altay düşme hattına biraz daha yaklaştı, Gaziemir SK ise alt sıralardan uzaklaşarak orta sıralara doğru yükseldi.

Taraftarlar futbolcuları tribüne çağırdı

Siyah-beyazlı taraftarlar, Bursa Yıldırım mağlubiyetinin ardından olduğu gibi maç sonunda da futbolcuları tribüne çağırarak bir kez daha tepki gösterdi.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın kale arkası tribününde yer alan taraftarlarla 45 yaşındaki santrfor Murat Uluç münakaşaya girdi.

Soyunma odasından çıkarak tribünlere giden Altaylı futbolculardan mücadele etmelerini isteyen taraftarlar, oyunculara uyarılarda bulunmayı sürdürdü.

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DHA Altay'ın 2-1 yenildiği Gaziemir SK maçının ardından, Altay'lı 22 numaralı M. Nur topu kontrol ederken rakibiyle mücadele ediyor.

Kanlı: Meselemiz teknik direktör meselesi değildir

Altay Başkanı Sinan Kanlı, aldıkları sonucun ve sergilenen mücadelenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kanlı, "Tesislerde tüm çalışanlar ve teknik ekip mücadele ederken, futbolcularımızın gösterilen özveriyi karşılıksız bırakması kabul edilemez. Bu saatten sonra yapılacaklar bellidir. Meselemiz çok nettir. Meselemiz teknik direktör meselesi değildir. Bu takımın DNA'sını teknik direktörümüz Tuna Üzümcü biliyor ve çalışıyor. Çalışmaya da devam edecek. Sahada akılalmaz işler yapanlar, konfor alanında kalmayacak. Gerekli gayreti göstermeyen kim olursa olsun kıyıma uğrayacak" diye konuştu.

Üzümcü mücadele eksikliğinin mazereti olmadığını söyledi

Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, göreve gelirken sürecin ne kadar zorlu olduğunun farkında olduklarını belirtti.

Üzümcü, "Son derece kısıtlı imkanlarla oluşturulmuş, büyük bölümü profesyonel futbolun henüz başında olan genç bir oyuncu grubuyla mücadele ediyoruz. Sezon öncesi hazırlık sürecine geç başlamamızın fiziksel ve mental etkilerini hâlâ yaşıyoruz. Buna bir de sakatlıklar eklendiğinde, işimiz daha da zorlaşıyor." dedi.

Yeterince reaksiyon gösteremediklerini ifade eden Üzümcü, "Gençlik ve tecrübesizlik bazı hataları açıklayabilir ancak mücadele eksikliğinin mazereti olamaz. Oyuncularımızın, taşıdıkları Altay armasının ağırlığını ve bu formanın sorumluluğunu çok daha güçlü hissetmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Üzümcü, "Hafta içerisinde camiamızı içinde bulunduğumuz süreç ve yaşanan gelişmeler hakkında daha kapsamlı şekilde bilgilendireceğim" diye konuştu.

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