TRENDYOL 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Boluspor'u 2-1 yenen Bodrum Futbol Kulübü, milli araya play-off potasında girdi. Sarı-lacivertliler yarın evinde Artı Değer Vanspor'la karşı karşıya gelecek.

Birkan Altındaş'ın yöneteceği müsabaka, Bodrum İlçe Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Bilet fiyatları belirlendi

Karşılaşmanın biletleri VIP tribünü için 448, maraton için 248, kuzey ve güney kale arkaları için 148, misafir tribün için ise 190 TL olarak belirlendi.

DHA Bodrum FK'li oyuncular golün ardından sevinç yaparken; takım, yarın Bodrum İlçe Stadı'nda Artı Değer Vanspor'u konuk edecek.

Eşer çıkışlarını sürdüreceklerini ifade etti

Haftaya 21 puanla 7'nci basamakta giren Bodrum FK'da teknik direktör Burhan Eşer, çıkışlarını sürdüreceklerini ifade etti.

Eşer, "Bundan önceki milli aradan sonra oynadığımız 6 maçlık periyotta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik, 4 galibiyet aldık. İlk yarının son bölümündeki son milli periyotta da iyi çalıştık, iyi hazırlanıyoruz. Milli takımda olan oyuncularımız vardı, sakat oyuncularımız vardı. Milli takımdaki oyuncularımız geldi. Sakatlarımızdan da Furkan, Devrim, Kenan aramıza katıldı. Şu an için sakat oyuncularımız sadece Boran, Kerem, Ahmet ve Celal kaldı" dedi.

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Kırmızı kart cezalısı golcü Vincent Aboubakar ise Bodrum FK'nın müsabakada görev alamayacak oyuncusu oldu.

DHA Bodrum FK'da forma giyen oyuncu, Boluspor galibiyetinin ardından Artı Değer Vanspor maçı öncesi play-off potasına girmenin sevincini yaşıyor.

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