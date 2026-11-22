UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Paris Saint-Germain'de Desire Doue şoku yaşanıyor. Nice karşılaşmasında sakatlanarak gözyaşları içinde sahayı terk eden genç futbolcunun ilk kontrollerinde sağ diz ön çapraz bağında hasar tespit edildi.
Fransa Ligue 1'in 11. haftasında PSG, deplasmanda Nice ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 39. dakikasında sakatlık yaşayan Desire Doue, ilk yarı sona ermeden sedyeyle oyun alanından çıkarıldı. Fransız futbolcunun gözyaşlarını tutamaması sakatlığın ciddiyeti konusunda endişe yarattı.
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, yapılan ilk kontrollerde Doue'nin sağ diz ön çapraz bağında hasar belirlendi. Genç yıldızın birkaç ay sahalardan uzak kalabileceği değerlendirilirken, sakatlığın boyutunun netleşmesi için pazar günü MR çekilecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile 27 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.
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