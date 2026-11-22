Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından galibiyete daha yakın taraf olduklarını söyledi.

Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşmanın sonunda basın toplantısı düzenleyen İnan, son dakikalarda yedikleri gol nedeniyle üzgün olduklarını belirtti.

İnan, takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Galibiyete çok yaklaşmışken neredeyse bütün uzun oyuncularımız sahadayken bir kafa golüyle maçı kaybetmek biraz üzücü. Ama yine de Fenerbahçe'ye karşı böyle bir mücadele, böyle bir oyun ve kazanılmış bir puan için oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Aynı zamanda taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum."

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İlk yarım saatte plan eksiksiz uygulandı

İnan, maça çok iyi başladıklarını, özellikle ilk yarım saatte oyun planlarını eksiksiz uyguladıklarını anlattı.

Fenerbahçe'nin baskılı başlayacağını öngördüklerini, buna da aynı şekilde karşılık verdiklerini ifade etti.

Rakibin güçlü oyuncularına karşı savunma organizasyonunu başarılı bulduğunu aktaran İnan, şunları söyledi:

"Maçın genelinde topa sahip olan, baskı yapan bir takım olma ihtimalimiz yoktu ama bunu Fenerbahçe'nin de yapmasına izin vermedik. Dolayısıyla en önemli planımızın, en önemli kısmı rakibimizi doğru bir şekilde durdurmaktı. Bunu da eksiksiz yerine getirdiler, neredeyse hiç gol pozisyonu vermedik. Büyük bir takım Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsunuz. Oyunun geneline baktığınızda galibiyete daha yakın olan taraf olmak çok önemliydi. Fenerbahçe'yi de Emre Hoca'yı da tebrik ediyorum."

Tahir Turan Eroğlu Anadolu Ajansı Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe ile 2-2 berabere biten maçın ardından basın toplantısında konuştu.

"Maçın kırılma anı Levent Mercan'ın ikinci sarı kartının verilmemesiydi"

Hakem kararlarına ilişkin soruyu yanıtlayan İnan, penaltı pozisyonunda kararın VAR incelemesinin ardından verildiğini hatırlattı.

Levent Mercan'ın ikinci sarı kartı görmesi gerektiğini savunan İnan, "Maçın kırılma anı bence Levent Mercan'ın ikinci sarı kartının verilmemesiydi. Dan'a (Agyei) yapılan faulde çok basit geçti. Onlar için çok basit görünen şey, böyle bir şehrin, bir takımın, oyuncuların belki de hayalini ya da zaferini yok etti. O çok net bir sarı karttı. Bence onu pas geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftar tezahüratlarına yanıt

Fenerbahçe taraftarlarının kendisine ve ailesine yönelik tezahüratlarının sorulması üzerine İnan, bu tür söylemleri kabul etmediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

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"Kötü söz sahibine aittir. Ben sadece işime bakıyorum. Fenerbahçe taraftarlarının bugün benimle ilgili söylediği kötü sözler beni çok da ilgilendirmiyor. Kabul etmiyorum, bunu normalleştirmiyorum. Sizin de bu tür söylemlere karşı tepkili olmanızı rica ediyorum. Sadece benim özelimde değil."

Tahir Turan Eroğlu Anadolu Ajansı Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe ile 2-2 biten maçın ardından Kocaeli Stadı'nda basın toplantısında konuştu.

Transfer çalışmaları sürüyor

Devre arası transfer dönemine ilişkin soruları da yanıtlayan İnan, oyuncu izleme çalışmalarının sürdüğünü, birkaç bölgeye takviye yapabileceklerini söyledi.

Kulübün mali koşullarının belirleyici olacağını vurgulayan İnan, "Bir planlamamız var, oyuncu portföyümüz var. Seyrediyoruz, başkanımızla paylaşıyoruz. Birkaç bölgeye belki transfer yapabiliriz ama finansal sıkıntılarımız var. Transfer yapmaya karar verirsek ayrılmamız gereken oyuncular olabilir. Önce önümüzü görelim. Transfer limitlerimiz, yabancı kontenjanı gibi çok fazla parametre var. Transfer yapmak kolay değil." diye konuştu.

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Sakat oyuncuların durumuna değinen İnan, Tanque ve Petkovic'in fiziksel olarak hazır olmadığını, sahalara dönmeleri halinde sakatlık risklerinin yüksek olduğunu kaydetti.

Show'un birkaç hafta daha takımdan uzak kalacağını da İnan sözlerine ekledi.

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