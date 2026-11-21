Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında öne geçtiği mücadelede skor üstünlüğünü koruyamadı. Sarı-lacivertliler, 1-0'lık üstünlüğünü sürdürdüğü dakikalarda farkı ikiye çıkarma fırsatı yakaladı ancak bu pozisyonu değerlendiremedi.
Fenerbahçe'nin 2'ye 1 yakaladığı hücumda Oğuz Aydın, pas vermekte başarılı olamayınca sarı-lacivertlilerin önemli gol fırsatı sonuçsuz kaldı. Bu pozisyonun ardından gelişen atakta Kocaelispor, Nelson Semedo'nun yaptığı hata sonucu penaltı kazandı.
Ev sahibi ekip, penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi. Kocaelispor'un daha sonra bulduğu golle 2-1 öne geçmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.
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