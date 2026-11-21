Trendyol Süper Lig'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Samsunspor'u mağlup eden Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde iç sahadaki yenilmezlik serisini 42 maça çıkararak kulüp rekoru kırdı.
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Samsunspor’u 2-1 mağlup eden Galatasaray, yalnızca üç puanın değil, kulüp tarihine geçen bir başarının da sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar, iç sahadaki yenilmezlik serisini 42 maça çıkararak kulüp rekoru kırdı.
RAMS Park'taki zemin çalışmaları nedeniyle Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda ağırlayan Galatasaray, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekibin iç sahadaki yenilmezlik serisi de yeni bir seviyeye ulaştı.
Galatasaray'dan 42 maçlık tarihi seri
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, iç sahada oynadığı son 42 Süper Lig karşılaşmasında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 34 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.
Samsunspor karşısında alınan galibiyetle birlikte 42 maça ulaşan seri, Galatasaray kulüp tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisi olarak kayıtlara geçti.
Galatasaray'dan rekor paylaşımı
Galatasaray Kulübü de tarihi başarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Winner" Okan Buruk ve Aslanlarımızdan bir rekor daha.
42 maçlık iç saha yenilmezlik serisi ile kulüp tarihimizin en uzun serisini elde ediyoruz!
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