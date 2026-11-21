Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacak Ekenler Beton Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kerem Atakan Kesgin, kulüp tesislerinde yapılan antrenmana katıldı.
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Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacak Ekenler Beton Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kerem Atakan Kesgin, kulüp tesislerinde yapılan antrenmana katıldı.
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