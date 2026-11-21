Karşıyaka, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yarın evinde Alanya 1221 karşısına 6'da 6 yapma hedefiyle çıkacak.
Takım, son olarak İzmir derbisinde konuk olduğu Bucaspor 1928'i 2-1 yenerek üst üste 5'inci galibiyetini almıştı.
13'üncü hafta mücadelesi, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki saha bakım çalışmalarının sürmesi nedeniyle Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak. Maçta Murat Durgutluoğlu düdük çalacak.
Biletler maraton tribünü için 200, numaralı tribün için 400 TL'den satışa sunuldu.
Dört futbolcu görev yapamayacak
Yeşil-kırmızılı takımda geçen hafta sakatlanan Tuğay ile tedavileri süren Aykut, Berat ve Fatih görev yapamayacak. Cezası sona eren Alpay ile iyileşen Veysel ise görev yapabilecek.
Karşıyaka, teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde çıktığı son 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 24 puanla ligde 5'inci sırada yer alıyor. Alanya ekibi ise 11 puanla 12'nci basamakta bulunuyor.
Geçen hafta kırmızı kart gören teknik patron Uysal, ilk kez takımını yalnız bırakacak.
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