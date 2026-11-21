Manisa Futbol Kulübü yarın evinde Orfa Yapı Pendikspor'la oynayacak. Ekip, TRENDYOL 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilip milli araya 13 puanla düşme potasında girdi.
Süleyman Bahadır'ın düdük çalacağı karşılaşma, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.
Ev sahibinde Birama Toure eksik
Sarı kart cezalısı olan Malili orta saha oyuncusu Birama Toure, ev sahibi Manisa FK'nın kadrosunda müsabakada görev alamayacak.
Konuk Pendikspor ise geride kalan 14 haftada 14 puan topladı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.