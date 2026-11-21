Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, 12. hafta karşılaşmasında bugün Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.Sarı-kırmızılı ekipte Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Rafael Leao sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sezonun geride kalan bölümünde üçer sarı kart gören futbolculardan Davinson Sanchez, Samsunspor karşısında forma giyip kart görmesi hâlinde 13. haftadaki Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.Üç sarı kartı bulunan Roland Sallai ve Rafael Leao'nun ise sakatlıkları nedeniyle Samsunspor karşılaşmasında görev alması beklenmiyor.
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