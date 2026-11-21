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Tüm dünyadan futbolseverler, İstanbul'da düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası'nın biletlerine yoğun ilgi gösterdi.

Finalin tüm biletleri yaklaşık 10 gün içinde tükendi. Maç, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın mücadele edeceği organizasyonda 6 Şubat 2027'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.

Barcelona-Atletico Madrid karşılaşmasının oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu ile Real Madrid - Real Sociedad maçına ev sahipliği yapacak Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda kalan sınırlı sayıdaki biletlerin satışı sürüyor.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 2027 İspanya Süper Kupası'nda ilk yarı final Barcelona ile Atletico Madrid arasında 2 Şubat'ta, 2'inci yarı final ise Real Madrid ile Real Sociedad arasında 3 Şubat'ta oynanacak.

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İki karşılaşmanın kazananları, 6 Şubat'ta Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenecek finalde kupayı kazanmak için mücadele edecek.

Organizasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suudi Arabistan Krallığı Genel Eğlence Otoritesi, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun işbirliğiyle hayata geçirilmişti.

RAMS Park'taki final kapalı gişe

Yoğun ilgi gören kupanın final karşılaşmasının biletleri yaklaşık 10 gün içerisinde tamamen tükendi.

Yarı final maçlarının biletlerinin satışının ise organizasyonun resmi bilet platformunda sürdüğü görüldü.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu'ndaki Barcelona-Atletico Madrid karşılaşması için kalan sınırlı sayıdaki biletlerin fiyatı 20 bin lira ile 43 bin 200 lira arasında değişiyor.

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Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaki Real Madrid - Real Sociedad maçının biletleri ise 16 bin 500 lira ile 43 bin 200 lira arasında değişiyor.

DHA İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da oynanacak finali için logolarıyla Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in yer aldığı tanıtım görseli, 6 Şubat 2027'deki final maçının biletlerinin yaklaşık 10 günde tükendiğini gösteriyor.

Fan zone ve etkinlik alanları oluşturulacak

Türkiye'de bir ilk olacak organizasyon, yalnızca stadyumlardaki mücadelelerle sınırlı kalmayacak.

İstanbul'a dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelecek taraftarlar için özel etkinlik alanları oluşturulacak.

Müsabakalar öncesinde yapılacak canlı yayınlar için dev ekranlar kurulacak, 4 İspanyol kulübün resmi mağazaları da etkinlik alanlarında yer alacak.

Yeme-içme hizmetleri, imza etkinlikleri ve sponsorlu organizasyonlar da futbolseverlere sunulacak.

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