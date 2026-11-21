Beyoğlu'nda aracını park eden kişilerden para isteyen, vermek istemeyenleri ise "Aracınız zarar görür" diyerek tehdit eden 4 kişi gözaltına alındı.
Meşrutiyet Caddesi'nde ihbar üzerine çalışma
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde aracını park etmek isteyenlerden para istendiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Yapılan saha çalışmalarında, caddede kamuya ait alana aracını park eden kişilerden para istendiği tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, caddenin her iki tarafını işgal eden şüphelilerin araçlarını park etmek isteyen sürücülerden ücret istediği belirlendi.
Ödeme yapmayı kabul etmeyen veya istenen ücreti yüksek bulan sürücülerin ise "Aracınız zarar görür" denilerek tehdit edildiği tespit edildi.
Kamera kayıtları incelendi, 4 kişi yakalandı
Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının incelenmesi üzerine, bölgede değnekçilik yaparak haksız kazanç sağladığı belirlenen Ş.Ü. (62), A.Ü. (31), H.Ü. (28) ve İ.G. (42) yakalanarak gözaltına alındı.
Haklarında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında korsan otoparkçılık suçundan işlem başlatılan şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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