Üsküdar Sahili, İstanbul'da etkili olan lodos ve fırtınalı hava sırasında ilginç görüntülere sahne oldu. Dalgaların oluşturduğu su sıçramalarına rağmen sahilden ayrılmayan onlarca kişi, Kız Kulesi manzarasında fotoğraf ve video çektirmek istedi.
Üzerlerine gelen dalgalar eşliğinde fotoğraf ve video çektiren, ıslanmayı göze alan vatandaşlardan renkli görüntüler ortaya çıktı.
Dalgaların kıyıya vurduğu anlar beklendi
İçerik üreticisi Yusuf Kaan Yıldırım'ın kaydettiği görüntülerde, Üsküdar Sahili'ne gelen vatandaşların, lodosun etkisiyle yükselen dalgalara rağmen Kız Kulesi manzarasında fotoğraf çektirdiği görüldü.
Dalgaların kıyıya vurmasıyla kimi vatandaşlar sırılsıklam olurken, kimileri o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Vatandaşların fırtınalı havayı fotoğraf çekimi için fırsata dönüştürerek ıslanmayı göze alması dikkat çekti.
Sahilde ilginç anlar oluşturan görüntüler, lodosun etkisiyle yükselen dalgalar ve su sıçramaları eşliğinde çekildi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.