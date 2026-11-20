Emine Erdoğan'dan Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı: Haksızlığı sona erdirmek için gücümüzü birleştirmeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, "Gazze'den başlayarak nerede bir çocuğun hayatı tehlikedeyse, nerede çocukluğu elinden alınıyorsa o haksızlığı sona erdirmek için gücümüzü birleştirmeliyiz. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün her çocuğun güven ve huzur içinde yaşadığı günlerin başlangıcı olmasını diliyorum" dedi.