İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, kentte bugün öğle saatlerinden sonra görüleceği tahmin edilen yağışlı havanın yarın da yer yer devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Vatandaşlardan su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Yağışın akşam saatlerinde etkisini arttıracağı tahmin ediliyor
AKOM'un raporuna göre, bölgede öğle saatlerinden sonra görülecek yağışların akşama doğru il genelinde etkisini arttıracağı tahmin ediliyor.
Yağışların saat 22.00'ye kadar sağanak, yer yer de kuvvetli gök gürültülü sağanak (10-20 kg/m) şeklinde etkili olabileceği tahmin ediliyor.
Gece mola vermesi beklenen yağışların cumartesi öğle saatlerinden itibaren yeniden başlayacağı tahmin ediliyor.
Akşam saatlerine kadar yerel, kısa süreli ve şiddetli şekilde etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin görülebileceği tahmin ediliyor.
İstanbullular, kuvvetli yağış geçişleri nedeniyle oluşabilecek su baskınları ve göllenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
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