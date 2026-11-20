Türkiye için geliştirildi, Bursa’dan dünyaya açılıyor





Renault Boreal, Renault Grubu’nun Türkiye’ye yönelik uzun vadeli yatırım ve üretim stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Renault Grubu’nun Türkiye’ye yönelik 400 milyon euroluk yatırımının önemli ayaklarından biri olan model, Bursa’dan farklı pazarlara ihraç edilerek Türkiye’nin küresel üretim ekosistemindeki rolünü güçlendiriyor.





Modelin özellikleri şöyle açıklandı:

Yüzde 50’nin üzerindeki yerli katkı oranı, Boreal’in Türkiye otomotiv sanayisinin üretim ve tedarik gücüne katkısını ortaya koyuyor. Yeni hybrid E-Tech 4x4 versiyon ise bu üretim altyapısını, arkaya yerleştirilen elektrikli motorla çalışan dört tekerlekten çekiş teknolojisiyle bir araya getiriyor.





Modelin ürün gamında yer alan 1.3 turbo TCe EDC ve 1.8 Full Hybrid E-Tech motor seçeneklerine katılan yeni hybrid E-Tech sistem, Renault’nun farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik güç aktarma teknolojilerini çeşitlendiriyor.