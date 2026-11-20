Performans, arazi kabiliyeti ve verimlilik bir arada
Renault Boreal hybrid E-Tech 4x4, 1,2 litrelik üç silindirli turbo benzinli motoru ve elektrik motorunu bir araya getiren hybrid güç aktarma sistemiyle 150 hp birleşik güç üretiyor. Arkaya yerleştirilen elektrikli motor, dört tekerlekten çekiş sistemini mümkün kılarak farklı zemin ve sürüş koşullarında dengeli ve kontrollü bir sürüş deneyimi sunuyor.
48V lityum iyon batarya ve 6 ileri otomatik şanzımanla donatılan model, 0’dan 100 km/s hıza 10,1 saniyede ulaşıyor ve 180 km/s azami hıza çıkabiliyor. WLTP verilerine göre ortalama 5,8 lt/100 km yakıt tüketimi ve 131 g/km karbondioksit emisyon değeri sunuyor.
Hybrid E-Tech sistem, ihtiyaç duyulan anlarda elektrik motoruyla içten yanmalı motoru destekleyerek hızlanma performansını artırıyor. Uygun sürüş koşullarında yalnızca elektrik enerjisiyle ilerlemeye de olanak tanıyan teknoloji yakıt tüketiminin optimize edilmesine katkı sağlıyor.
Beş farklı sürüş modu ve gelişmiş arazi teknolojileri
Renault Boreal Hybrid E-Tech 4x4, farklı yol ve zemin koşullarına uyum sağlamak üzere 6 adete varan sürüş modu sunuyor. Eco, Auto, Kar, Çamur/Kum,Off-road, smart, comfort ve sport modları, sürücünün yol koşullarına göre araç karakterini belirlemesine olanak tanıyor.
Modelde yer alan 4x4 performans izleme monitörü; pusula, altimetre ve devrilme açısı gibi bilgileri sürücüye aktararak arazi sürüşünü destekliyor. İniş destek sistemi ise eğimli zeminlerde kontrollü bir sürüşe katkı sağlıyor.
Elektrikli motorla desteklenen dört tekerlekten çekiş sistemi ve sürüş modları sayesinde Boreal hybrid E-Tech 4x4, günlük kullanımdan daha zorlu yol koşullarına kadar geniş bir kullanım alanına hitap ediyor.
Model, 23 Kasım’da Türkiye’de satışa sunuluyor.
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