Altın fiyatları 19 Kasım 2026’da sabahki yükselişin ardından geriledi. Saat 18.20 itibarıyla gram altın 6 bin 6 liradan, çeyrek altın 10 bin 70 liradan satılırken uluslararası piyasalarda ons altın 3 bin 700 dolara indi. Bu rakamlarla birlikte altının onsu Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyeye ulaşmış oldu. Peki, yüksek petrol fiyatları ve Fed’in yeniden faiz artıracağına yönelik beklentiler altın ve gümüş fiyatlarını nasıl etkiliyor? İki değerli metalin değer kaybının sebebi nedir? İşte piyasalardan son gelişmeler...
Altın fiyatları sabahki yükselişin ardından geriledi. Saat 18.20 itibarıyla gram altın 6 bin 6 liradan işlem görürken gümüşün onsu ekim sonuna göre yüzde 6,8 değer kaybetti.
19 Kasım 2026 Perşembe günü altın fiyatları, hem uluslararası piyasalarda hem de Türkiye’de sabah seviyelerinin altına indi. Saat 09.50’de 3 bin 735 dolar olan ons altın, saat 18.20’de 3 bin 700 dolardan işlem gördü. Aynı saatler arasında çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 115 liradan 10 bin 70 liraya geriledi.
Altın fiyatları sabahtan akşama nasıl değişti?
Altın türü Saat 09.50 Saat 18.20
Ons altın 3 bin 735 dolar 3 bin 700 dolar
Gram altın 6 bin 62 lira 6 bin 6 lira
Çeyrek altın (satış) 10 bin 115 lira 10 bin 70 lira
Önceki günü 6 bin 40 liradan kapatan gram altın, akşam saatlerinde bu seviyenin de altına indi. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda ise standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,49 düşerek 6 milyon 120 bin lira oldu.
Gümüşün onsu 45,6 doları gördü
Gümüşün onsu 45,6 dolarla Ekim 2025’ten bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra 45,8 dolar civarında dengelendi. Ekim ayını 49,1 dolardan tamamlayan gümüşte kayıp böylece yüzde 6,8’e ulaştı.
Yıla ons başına 71 dolardan başlayan gümüş, ocakta 121,7 dolarla rekor kırmıştı. Altının onsu da yıla 4 bin 313 dolardan başlamış, ocakta 5 bin 600 doları test etmişti. Ağustosta yüzde 10 değer kazanan altın, eylül ve ekimde art arda gerileyerek ekim ayını 3 bin 876 dolardan kapattı.
Petrol fiyatları ve Fed’in faiz mesajları altını nasıl etkiledi?
Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, Anadolu Ajansına yaptığı değerlendirmede, ABD ve İsrail’in İran’la savaşı ve Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin sınırlı kalması nedeniyle petrol fiyatlarının yükseldiğini belirtti. Ergezen’e göre petrolün pahalanması faizleri yukarı çekiyor, doların güçlenmesi de altın ve gümüş fiyatlarını baskılıyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmek için ilave faiz artışlarının gerekebileceği belirtildi. Commerzbank Kıdemli Emtia Analisti Carsten Fritsch, ABD’de enflasyonun beklentileri aşmasının ve Fed yetkililerinin açıklamalarının faiz artışı beklentisini güçlendirdiğini söyledi. Fritsch’e göre yükselen ABD tahvil getirileri ve güçlenen dolar, her iki metalin fiyatı üzerinde baskı oluşturuyor.
Ons altında Eylül 20252ten bu yana en düşük seviye görüldü
Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 3 bin 700 dolardan işlem gördü. Gün içerisinde 3 bin 757,5 doları gören ons altın, Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Ardından 3 bin 770 dolar seviyelerinde dengelendi.
Ons altındaki düşüş ekim ayının sonuna göre yüzde 2,7'ye ulaştı.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı da önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,49 gerileyerek 6 milyon 120 bin lira oldu.
Altının 1 yıl içindeki değişimi
Yıla 4 bin 313 dolardan başlayan ons altın, ocak ayında 5 bin 600 doları test ederek rekor seviyeye ulaştı. Ocak ayını yüzde 12,4 yükselişle 4 bin 849 dolardan tamamlayan altın, şubat ayında da değer kazanmaya devam etti. Bu dönemde yüzde 8,5 artış kaydetti.
ABD ile İran arasında yaşanan gelişmelerin ardından değer kaybetmeye başlayan ons altın, mart ayını yüzde 11,32 düşüşle kapattı. Mart ayında kaydedilen gerileme, 2008 krizinden bu yana görülen en sert aylık düşüş oldu.
Sonraki aylarda da düşüş eğilimini sürdüren ons altın, yılın ilk yarısında yatırımcısına yüzde 7,1 kaybettirdi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.