



Petrol fiyatları ve Fed’in faiz mesajları altını nasıl etkiledi?

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, Anadolu Ajansına yaptığı değerlendirmede, ABD ve İsrail’in İran’la savaşı ve Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin sınırlı kalması nedeniyle petrol fiyatlarının yükseldiğini belirtti. Ergezen’e göre petrolün pahalanması faizleri yukarı çekiyor, doların güçlenmesi de altın ve gümüş fiyatlarını baskılıyor.





ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmek için ilave faiz artışlarının gerekebileceği belirtildi. Commerzbank Kıdemli Emtia Analisti Carsten Fritsch, ABD’de enflasyonun beklentileri aşmasının ve Fed yetkililerinin açıklamalarının faiz artışı beklentisini güçlendirdiğini söyledi. Fritsch’e göre yükselen ABD tahvil getirileri ve güçlenen dolar, her iki metalin fiyatı üzerinde baskı oluşturuyor.