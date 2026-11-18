Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında yatırım fonlarının tasfiye sürecine de değinen Erdoğan, mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda önemli ilerleme sağlandığını açıkladı. Son iki ayda gerçekleştirilen ödemelere ilişkin rakamları paylaşan Erdoğan, özellikle küçük yatırımcıların alacaklarının karşılanmasına öncelik verildiğini belirtti.

‘1 MİLYON LİRAYA KADAR ALACAĞI OLANLARA ÖNCELİK VERDİK’

Tasfiye sürecinin hızlı şekilde ilerlediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclisten geçen yasal düzenleme kapsamında küçük yatırımcıların korunmasının esas alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin ara ödemelerde 2 ay gibi kısa bir sürede önemli mesafeler katettik. Meclisten geçerek yasalaşan kanun çerçevesinde alacağı 1 milyon liraya kadar olan küçük yatırımcılara öncelik verdik” ifadelerini kullandı.

444 BİN 987 YATIRIMCIYA ÖDEME ULAŞTIRILDI

Fon tasfiyesindeki son verileri açıklayan Erdoğan, toplam 455 bin 758 yatırımcıdan 444 bin 987'sine en az bir ödeme yapıldığını bildirdi. Olağanüstü tasfiyeye tabi olanlar da dahil olmak üzere 110 fonda, 1 milyon liraya kadar olan ara ödeme sürecinin tamamlandığını kaydetti.

Reklam Reklam

‘YATIRIMCILARIMIZIN YÜZDE 81,4'Ü ANA PARASINI ALDI’

Olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinin birlikte değerlendirildiğini belirten Erdoğan, 371 bin 21 yatırımcının net yatırım tutarını veya ana parasını geri aldığını açıkladı. Bu sayının toplam yatırımcıların yüzde 81,4'üne karşılık geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan ödemelerin yaklaşık 161 milyar liraya ulaştığını söyledi.

‘MİLLETİMİZİN CEBİNDEN TEK BİR KURUŞ HARCANMADI’

Ödemelerin kaynağına ilişkin de açıklamada bulunan Erdoğan, süreçte hazine veya kamu kaynaklarının kullanılmadığını vurguladı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı ise yaklaşık 161 milyar liraya ulaştı. Bu tutarda 1 lira hazine veya kamu kaynağı kullanılmamıştır. Yatırımcılarımızın yüzde 81'inin ana parasının tümü karşılanmış, 131 fonun 110'unda 1 milyon liralık ara ödeme süreci tamamlanmıştır. Bütün bu ödemeler devletimizin kasasından yani milletimizin cebinden tek bir kuruş dahi harcamadan gerçekleştirilmiştir"

KALAN ÖDEMELER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Tasfiye sürecinin henüz tamamlanmadığını belirten Erdoğan, kalan işlemlerin hızlandırılması için ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalan işlemleri de süratle sonuçlandırmak için kurumlarımız çalışıyor" ifadelerini kullandı.