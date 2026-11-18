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Sosyal medya platformu TikTok’ta canlı yayın açarak gelir elde etmek isteyen kullanıcıların ürettiği ilginç formatlar hız kesmeden devam ediyor. Daha önce slime yoğurma, sanal halay, düğün konvoyu ve Kabe etrafında tavaf animasyonları gibi akımlarla tartışma yaratan platformda, şimdi de askerlik temalı yeni bir yayın konsepti yaygınlaşmaya başladı.

SANAL ASKERLİK AKIMI NASIL İŞLİYOR?

"Sanal askerlik" adı verilen bu yeni formatta izleyiciler, canlı yayınların yorum bölümüne mesaj göndererek sanal askerlik etkinliğine dahil oluyor. Yorum yapan kullanıcılar, yayıncı tarafından ekranda kullanılan askerlik temalı animasyonlar aracılığıyla oluşturulan sanal ordunun bir parçası haline getiriliyor.

EN FAZLA PARA GÖNDEREN KOMUTAN OLUYOR

Platformdaki diğer canlı yayın akımlarında olduğu gibi bu konseptin de temelinde maddi kazanç yatıyor. İzleyicilerin gerçek para karşılığında satın aldıkları jetonlarla yayıncılara sanal hediyeler gönderdiği sistemde, sanal rütbe dağılımını tamamen gönderilen paranın miktarı belirliyor. Yorumlarıyla sanal orduya katılan kullanıcılar arasından yayıncıya en fazla sanal hediye gönderen izleyici, yayında "komutan" olarak ilan ediliyor.

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