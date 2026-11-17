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Hindistan 'da ortaya çıkan casusluk iddiası ülke gündemine oturdu. Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan bir kanat komutanının, Pakistan istihbaratı adına çalıştığından şüphelenilen bir kadınla kurduğu iletişim üzerinden askeri sırları karşı tarafa aktardığı öne sürüldü.

Delhi Polisi tarafından mahkemeye sunulan iddianameye göre, komutanın WhatsApp üzerinden yürüttüğü yazışmalarda Hindistan'ın askeri hazırlıklarına ilişkin çok sayıda gizli bilgiyi paylaştığı belirlendi.

Çıplak fotoğraflar karşılığında savaş planı

Soruşturma dosyasındaki en çarpıcı ayrıntı ise askeri belgelerin hangi karşılıkla paylaşıldığı oldu.

İddiaya göre Pakistan istihbaratıyla bağlantılı kadın, komutana müstehcen fotoğraflar gönderdi. Komutan ise bu fotoğrafların ardından gizli savaş planına ait bir belgeyi karşı tarafa iletti. Subayın, gönderilecek her yeni fotoğraf karşılığında savaş planının bir sayfasını daha paylaşmayı teklif ettiği ileri sürüldü.

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Savaş uçaklarının konumlarını da paylaştı

Komutanın sızdırdığı öne sürülen bilgiler yalnızca savaş planlarıyla sınırlı kalmadı. Hindistan'ın Pakistan ve Çin sınırına yakın stratejik bölgelerinden Leh'deki hava üssüne ilişkin operasyonel bilgilerin de karşı tarafa aktarıldığı iddia edildi.

Dosyada, savaş uçaklarının konuşlandırıldığı noktalar, askeri tatbikatlar ve gizli bir insansız hava aracı (İHA) biriminin personel yapısı ile operasyonel kabiliyetlerine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı belirtildi.

İHA'ların havada kalış süreleri ve hedefleme sistemlerine ilişkin teknik ayrıntıların da yabancı istihbaratın eline geçmiş olabileceği değerlendiriliyor.

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5 askerin cihazına casus yazılım iddiası

Soruşturmanın bir diğer dikkat çekici boyutunu ise dijital casusluk oluşturdu. İddianameye göre şüpheli kadın, komutana çeşitli zararlı yazılımlar ve internet bağlantıları gönderdi.

Komutanın, emrinde görev yapan beş askerin elektronik cihazlarına casus yazılım yüklenmesini sağladığı öne sürüldü. Böylece askeri personelin cihazlarında bulunan hassas bilgilere ve üstleriyle gerçekleştirdikleri yazışmalara ulaşılmasının hedeflendiği belirtildi.

Telefonu ele verdi: 3 bin 8 mesaj tespit edildi

Casusluk faaliyetinin ortaya çıkarılmasında ise komutanın görev yaptığı hassas birime cep telefonu götürmesi etkili oldu. Askeri kurallara göre telefon bulundurulmasının yasak olduğu birime iPhone ile girdiği belirlenen subay hakkında inceleme başlatıldı.

Dijital incelemelerde, 12 Ocak ile 1 Nisan 2026 tarihleri arasında şüpheli kadınla yoğun iletişim kurduğu tespit edildi. WhatsApp kayıtlarında 3 bin 8 yazılı mesaj, 65 fotoğraf, 42 sesli görüşme, 4 görüntülü görüşme ve 6 internet bağlantısı paylaşıldığı belirlendi.

Mayıs ayında tutuklandı

Hindistan Hava Kuvvetlerinin şikayeti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında komutan, 30 Mayıs 2026'da gözaltına alındı. Ardından tutuklanan subay hakkında Resmi Sırlar Yasası kapsamında işlem başlatıldı.

Delhi Polisi, hazırladığı iddianameyi mahkemeye sundu. Soruşturma dosyasında yer alan iddialar, Hindistan'ın askeri güvenliğini hedef alan casusluk faaliyetinin boyutunu ortaya koyarken, davaya ilişkin hukuki süreç devam ediyor.

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