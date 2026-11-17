Türk iş adamlarıyla buluşacak
Yılmaz, Taşkent'teki Türk İş Dünyası Buluşması Programı'nda Türk iş adamlarıyla bir araya gelecek.
Ziyaret kapsamında Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Jamshid Kuchkarov ile görüşmesi bekleniyor.
Mirziyoyev ile ortak görüşme öngörülüyor
Yılmaz'ın İslam Medeniyeti Merkezi'ni ziyaret etmesi öngörülüyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Shavkatovna Mirziyoyeva ile ortak görüşme yapması da programda yer alıyor.
Yılmaz'ın ayrıca Özbekistan-Türkiye İş Dünyası Yüksek Düzeyli Konsey Toplantısı'na katılması öngörülüyor.
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