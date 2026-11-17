Japonya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait olduğundan şüphelenilen iki uçağın Fukuoka açıklarında hava sahasını ihlal ettiğini ve Moskova'ya protesto notası verildiğini açıkladı.

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Japonya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait olduğundan şüphelenilen iki uçağın ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi. Tokyo yönetimi, bu nedenle Moskova'ya protesto notası verdi.

Kyodo ajansının haberine göre Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçakların Fukuoka eyaleti açıklarında Japon hava sahasına girdiği belirtildi.

İhlaller yaklaşık üçer dakika sürdü

Okinoşima Adası'nın kuzeybatısındaki suların üzerinde yaşanan ihlallerin yaklaşık üçer dakika sürdüğü aktarıldı. Açıklamaya göre Japon savaş uçakları havalandırıldı ve uçaklara telsiz aracılığıyla uyarıda bulunuldu.

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Savunma Bakanlığına göre Rus uçakları Japon hava sahasına en son 23 Eylül 2024'te, Hokkaido Adası'nın kuzeyindeki Rebun Adası açıklarında girdi.

Kihara'ya göre egemenliğe ciddi ihlal

Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, basın toplantısında Rus uçaklarının ülkenin hava sahasını ihlal etmesinin Japonya'nın egemenliğine yönelik ciddi bir ihlal ve güvenliğine yönelik tehdit olduğunu söyledi. Kihara, bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkiler son zamanlarda gerilmişti. Rusya'da görev yapan bir Japon gazetecinin "casusluk" şüphesiyle gözaltına alınması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ihtilafa konu olan Kuril Adaları'nı ziyaret etmesi bu olaylar arasında yer aldı.

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Rus uçakları KADIZ'a girdi

Yonhap ajansının haberine göre Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Rusya'ya ait birkaç askeri uçağın Kore Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi'ne (KADIZ) önceden bildirimde bulunmadan girdiğini belirtti.

Uçakların bölgeye girmeden önce tespit edildiği ve olası gelişmelere karşı Güney Kore savaş uçaklarının havalandırıldığı aktarıldı. Rus uçakları, ülkenin hava sahasını ihlal etmeden bölgeden ayrıldı.