Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Motegi Toşimitsu, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştü.
Motegi, Filistin'in karşı karşıya olduğu zorlukları değerlendirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddeti ile Gazze'de seller ve şiddetli kış şartları nedeniyle insani durumun daha kötüleşmesinden derin endişe duyduğunu ifade etti.
Japonya'dan Filistin Devleti'ne destek
Japonya'nın "iki devletli çözüm çerçevesinde Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik sarsılmaz desteğini" yineleyen Motegi, Filistin yönetimi ile yakın işbirliğini sürdüreceklerini vurguladı.
Motegi ayrıca Filistin'de "özgür, adil ve kapsayıcı seçimler" yapılmasını umduğunu söyledi. Gazze'nin yeniden inşasına yönelik çalışmalarda ise Japonya'nın aktif rol oynayacağını kaydetti.
Mustafa'dan teşekkür
Gazze ve Batı Şeria'daki son duruma ilişkin bilgi verdiği görüşmede Filistin Başbakanı Mustafa, Japonya'ya desteklerinden ötürü teşekkür etti.
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