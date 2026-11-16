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Gazze'deki hükümetten Katil İsrail uyarısı: Tırları koruyan nokta hedef alındı

12:53, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 12:54, 16/11/2026, Pazartesi
AA
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun ticari tırların güvenliğini sağlayan sivil bir çalışma noktasını hedef aldığını duyurdu.

Gazze'deki hükümet, Katil İsrail'in ticari tırların güvenliğini sağlamakla görevli sivil bir noktayı hedef alarak sürdürdüğü "kaos yayma ve insani acıları derinleştirme" çabalarına karşı uyarıda bulundu.

İsrail'in "kaos yayma ve insani acıları derinleştirme" çabalarına karşı uyarıda bulunan Gazze'deki hükümet, ticari tırların güvenliğini sağlamakla görevli sivil bir noktanın hedef alındığını belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu, tırların hareketini düzenlemek, geçişlerini güvence altına almak ve olası saldırılara karşı korumakla görevli bir noktayı hedef aldı.

Uluslararası hukukun "ağır bir ihlali"

Açıklamada, ticari malların güvenliğini sağlayan sivil ekiplerin hedef alınmasının, insani yardım ve hizmet alanlarında çalışanları koruyan uluslararası hukukun "ağır bir ihlali" olduğu vurgulandı. Metnin devamında şu ifadeler yer aldı:

"Düzeni sağlamak ve ticari malları korumakla görevli kurumların çalışmalarını baltalamaya yönelik bu sistematik saldırılar; doğrudan ve kasıtlı olarak kaos yaymayı, hayati tedarik zincirlerini kesintiye uğratmayı ve açlık politikasını kalıcı hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu durum, Gazze Şeridi'ndeki vatandaşların halihazırda felaket boyutunda olan insani acılarını daha da derinleştirmekte, gıda ve geçim güvenliklerini ciddi şekilde tehdit etmektedir."

Saldırının sonuçlarından tamamen İsrail'i sorumlu tutan açıklamada, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere ve uluslararası kuruluşlara acil müdahale çağrısı yapıldı. Çağrıda, sivil ekiplere koruma sağlanması ile yardım ve ticari mal akışının kesintisiz ve güvenli şekilde halka ulaştırılması istendi.

Mevasi'deki saldırıda bir filistinli hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail'in dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 1 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Medya Ofisi'nin bugünkü açıklamasında ise saldırının, Mevasi bölgesinde ticari tırların güvenliğini sağlamakla görevli hükümete ait bir çalışma noktasına düzenlendiği bilgisi verilmişti. Halkın temel ihtiyaçlarının ulaşımını kolaylaştırmak üzere görev başında bulunan Ekonomi Bakanlığı personelinden Ahmed Said Abidin'in (34) hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Noktanın, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye giriş yapan ticari tırların takibi amacıyla faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

28 Ekim'deki saldırıda 6 çalışan hayatını kaybetmişti

Medya Ofisi daha önceki açıklamasında, 28 Ekim'de aynı noktaya benzer bir İsrail saldırısı düzenlendiğini bildirmişti. Bu saldırıda, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan giren malların "uygunluğunu denetlemek ve uyuşturucu ile yasa dışı maddelerin kaçakçılığını önlemek" üzere görev yapan 6 hükümet çalışanı hayatını kaybetmişti.

Ateşkesten bu yana can kayıpları

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1647 kişinin öldüğünü, 5 bin 969 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Başlıklar :gazzeisrailgazze medya ofisikerem ebu salim sınır kapısı
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Gazze'deki hükümetten Katil İsrail uyarısı: Tırları koruyan nokta hedef alındı
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun ticari tırların güvenliğini sağlayan sivil bir çalışma noktasını hedef aldığını duyurdu.
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