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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankerinin deniz mayınına çarparak infilak ettiğini ileri sürdü. Tankerlerin, ABD ordusunun yönlendirmesi ve savaş uçaklarının desteğiyle boğazın güneyindeki güzergahı kullanmaya çalıştığı belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasında, tankerlerin mayına çarpmasının ardından meydana gelen şiddetli patlamaların Hürmüz Boğazı'nı saatlerce aydınlattığı kaydedildi.

Dünkü patlamaların yakınında

Açıklamaya göre bu 2 tankerin, dün patlayan iki tankerin yakınında infilak ettiği öne sürülürken, dün itibarıyla Hürmüz Boğazı'nda alev alarak batan tanker sayısının 6'ya yükseldiği ifade edildi.

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"Cezalandırma eylemi" vurgusu

Patlamalar sonucu oluşan kirliliğin boğazın kıyılarına yayıldığı bildirildi. Açıklamada, tankerlerin hedef alınmasının ABD'nin "yasa dışı deniz ablukasına" ve Hürmüz Boğazı'ndaki İran düzenlemelerinin ihlal edilmesine karşılık gerçekleştirilen bir "cezalandırma eylemi" olduğu belirtildi.

Petrol şirketlerine mayın uyarısı

Devrim Muhafızları Ordusu, petrol şirketlerinin sahiplerini de uyardı. Uyarıya göre Hürmüz Boğazı'nda oluşturulduğu belirtilen güney güzergahı deniz mayınlarıyla döşendi.

ABD'li askeri yetkililerin açıklamalarına güvenerek bu güzergahı kullanmaya çalışan şirketlerin tankerlerinin tehlikeye gireceği kaydedildi.

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