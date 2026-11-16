İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin İran'ın şartlarına verdiği yanıtların uygulanabilir olmadığını bildirdi.
Hürmüz planında süre 2 güne indirildi
Garibabadi, ülke basınına yaptığı açıklamada Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin hazırladığı planın uygulama süresini 7 günden 2 güne indirdiğini söyledi.
Katar ve Pakistan üzerinden görüşmeler
Bu konuda Katar ve Pakistan üzerinden ara bulucularla görüşmeler yürütüldüğünü belirten Garibabadi, planın 2 gün içinde uygulanabileceğini aktardı.
Garibabadi: Washington yönetimi artık somut adım atmalı
İran'ın diplomatik yükümlülüklerini yerine getirdiğini vurgulayan Garibabadi, şu ifadeleri kullandı: "Washington yönetimi artık somut adım atmalı. ABD, İran'ın bazı şartlarının uygulanmasını ileri bir tarihe erteledi. Bu yaklaşımın sürmesi halinde taraflar arasında herhangi bir uzlaşı sağlanamayacak"
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