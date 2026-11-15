Kaza, 30 Kasım 2025'te Bursa Çevre Yolu Yıldırım çıkışı yakınlarında meydana geldi. Kentte müteahhitlik yapan Cihat Çiftçi, olaydan yaklaşık 3 ay önce satın aldığı sıfır kilometre elektrikli aracıyla İnegöl istikametine giderken yağış nedeniyle kontrolü kaybetti. Savrulan araç, kendi etrafında dönüp önce sağ, sonra sol ve arından tekrar sağ bariyerlere çarpıp durdu.
‘GÜVENİLİR ARAÇ OLDUĞU İÇİN ALMIŞTIM’
‘ARACA TEKRAR BİNMEYE KORKUYORUM’
'ARAÇTA İNCELEME TALEP ETTİK'
Cihat Çiftçi durumu anlattığında şaşırdığını ifade eden avukatı Özgür Coşkun, "Yaşamış olduğu bir trafik kazası neticesinde lüks bir aracın çok şiddetli bir kazaya karışmasına rağmen bu kazada hava yastıklarının açılmadığını fark ettik ve tespit ettik. Müvekkilimiz firmaya başvuru yaptığında ise kendisine ‘Araçta sizler zaten hasar almadınız, buna yönelik zaten hava yastıkları açmamış’ şeklinde çelişkili beyanlarda bulunması neticesinde bizlere başvuru yaptı. Mahkemeye başvuru yapıp derhal araçta bir inceleme yapılmasını talep ettik. Yapmış olduğumuz inceleme neticesinde aracın darbe emicilerinin araçtan kopmasına rağmen, şasilerinin hepsinin bükülmesine rağmen, aracın her bölgesinin darbe almasına rağmen hava yastıklarının açmadığı bilirkişi raporuyla da tespit edildi” ifadelerini kullandı.
‘MÜVEKKİLİM ARAÇ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA TEDİRGİN’
Müvekkilinin kazanın ardından araçların güvenliği hakkında tedirginliğinin arttığını belirten Coşkun, "Müvekkilimiz bu kazayı yaşadığında çok tedirgindi. Çünkü müvekkilimiz güvenlik sistemlerine güvenerek lüks bir araç almıştı fakat almış olduğu araçtan beklentisini karşılayamadığını gördü. Yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı da aynı gün hastaneye sevk edilmiş ve darp-cebir raporlarını da almıştır. Fakat müvekkilimiz bu kaza neticesinde ‘Hangi aracı alacağım, hangi araca artık güveneceğim’ düşüncesi kendisinde hasıl olmuştur. Şu anda dahi hangi lüks araca binerse binsin, ‘Acaba bu konu yine benim başıma gelir mi’ düşüncesi kendisinde hala soru işaretleri açıkçası" diye konuştu.
‘HAVA YASTIKLARININ AÇILMAMASI NORMAL DEĞİL’
Avukat Coşkun, "Müşteri hizmetleri şu hususu söylüyor, ‘Zaten bu kazada hava yastığı açmaması normal’ diyor. Fakat müvekkilimiz yaşadığı bu kazayla alakalı lüks bir araç olmasına rağmen bunda hava yastığı açması gerektiğini düşünüyor. Öncelikle mahkemeden biz bir tespit yaptırdık. Yaptırmış olduğumuz tespit, bu araç perte ayrılmasına rağmen, şasileri işlem görmesine rağmen, aracın her yerinde darbeler olmasına rağmen hava yastıklarını açmamasının normal olmadığını ve bunun bir gizli ayıp olduğunu dile getirdik. Alınan bilirkişi raporu da aynı şekilde bu denli bir kazada hava yastıklarının açmasının normal olmadığını bizlere gösterdi. Bunun üzerine yapmış olduğumuz tespitler neticesinde Asliye Hukuk Mahkemesinde müvekkilimiz adına 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtık” dedi.
Aracın tespit neticesinde perte ayrıldığını dile getiren avukat Coşkun, Çiftçi’nin başka marka bir araca bindiğini ve açtıkları manevi tazminat davasının da devam ettiğini sözlerine ekledi.
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