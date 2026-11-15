15/11/2026, Pazar20:33
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
23

Bildirimler

Aracı hurdaya döndü, hava yastıkları açılmadı: Şirketin savunması gündem oldu15 Kasım 2026 20:15 PazarSON DAKİKA
Bursa’da uyuşturucu dramı: Babanın sözleri herkesi gözyaşlarına boğdu15 Kasım 2026 19:34 PazarSON DAKİKA
EJDERHA İHA savunma sistemi sürü dron saldırısı senaryosunda kabiliyetini sergiledi15 Kasım 2026 17:30 PazarSON DAKİKA
Yeni haftanın hava durumu haritası yayımlandı: Yurdun büyük bölümüne sağanak ve kar uyarısı15 Kasım 2026 17:00 PazarSON DAKİKA
Şarkıcı Güllü davasının seyrini değiştiren gelişme: Daraltılmış baz incelemesi istenildi15 Kasım 2026 16:34 PazarSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Yeni haftanın hava durumu haritası yayımlandı: Yurdun büyük bölümüne sağanak ve kar uyarısıŞarkıcı Güllü davasının seyrini değiştiren gelişme: Daraltılmış baz incelemesi istenildiPutin’in torunu gerçek soyadını kullanamıyor: Kimlikte dikkat çeken Zelenskiy sansürüDoğal gazda yüksek faturayı önleyecek karar devrede: 📌İşte il il yeni limitlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin 43. Kuruluş yıl dönümü mesajı

Aracı hurdaya döndü, hava yastıkları açılmadı: Şirketin savunması gündem oldu, 'Aracımız akıllı'

19:47, 15/11/2026, PazarG: Güncelleme: 19:54, 15/11/2026, Pazar
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Kazada hava yastığı açılmayan ‘akıllı’ araç için tazminat davası açıldı.

Bursa'da Cihat Çiftçi (28), geçen yıl satın aldığı sıfır kilometre elektrikli aracıyla kaza geçirdi. Aracının hava yastıkları açılmadığından firmanın müşteri hizmetlerini arayan Çiftçi, yetkililerin, 'kaza şiddetli olmadığı için hava yastıklarının devreye girmediği'ni söylemesi üzerine, firmaya dava açtı. Cihat Çiftçi, "Müşteri hizmetlerine anlattığımda aldığım yanıt, ‘Aracımız akıllı. Yaşanan olayda, sürücü ve yolcunun korunmaya ihtiyacı olmadığı için hava yastığı açılmadı’ oldu" dedi. Çiftçi, avukatı aracılığıyla firmaya 1 milyon lira manevi tazminat açtı.

Kaza, 30 Kasım 2025'te Bursa Çevre Yolu Yıldırım çıkışı yakınlarında meydana geldi. Kentte müteahhitlik yapan Cihat Çiftçi, olaydan yaklaşık 3 ay önce satın aldığı sıfır kilometre elektrikli aracıyla İnegöl istikametine giderken yağış nedeniyle kontrolü kaybetti. Savrulan araç, kendi etrafında dönüp önce sağ, sonra sol ve arından tekrar sağ bariyerlere çarpıp durdu.

Çiftçi'nin yanındaki arkadaşı İ.A. hafif yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Yara almayan Çiftçi ise aracının hava yastıklarının açılmadığını fark etti. Ertesi gün firmanın müşteri temsilcisini arayan Cihat Çiftçi, firmanın yaklaşımı üzerine avukatıyla görüşüp 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

‘GÜVENİLİR ARAÇ OLDUĞU İÇİN ALMIŞTIM’

Cihat Çiftçi, yaşadıklarını anlatarak,
"Bu aracı alma sebeplerimden bir tanesi gerçekten de güvenilir olduğu söylenmesiydi. Araştırdığım zaman gerçekten güvenilir bir araç olarak gördüm ve araştırmalarımda da aynı şekilde çevremdeki insanlar bu şekilde tavsiyelerde bulundu"
 dedi.
Çiftçi, kazaya ilişkin
, "Ağustos 2025'te aracımı aldım, Kasım 2025'te de trafik kazası gerçekleştirdim. Bursa otobanında seyir halindeydim. İnegöl istikametine doğru giderken hafif bir su akıntısı, birikintisi de demeyelim, akıntının üzerinde araç bir anda kendini savurdu ve etrafında dönerek bariyerlere çarpmaya başladı. Aracımın şasi ve diğer bölgelerinde büyük hasarlar almasına rağmen hava yastıklarının hiçbiri açılmadı. Bu beni kaza anında tedirgin etti. Yanımdaki arkadaşım da aynı şekilde emniyet kemeri takılıydı ama bel bölgesinden aldığı darbeler sonucunda acil olarak hastaneye sevkini gerçekleştirdik. Bunlara rağmen hiçbir şekilde hava yastığı açılmadı.
Müşteri temsilcileriyle iletişime geçtiğimiz zaman aracın hava yastığı açmama sebepleri olarak, aracın yaşanan kazanın bizi korumaya ihtiyaç olacak bir darbe almayacak düzeyde olduğunu söylediler. Yani darbenin bize zarar vermeyeceği yönünde açıklama yapmalarıydı. Aldığım yanıt, ‘Aracımız akıllı. Yaşanan olayda, sürücü ve yolcunun korunmaya ihtiyacı olmadığı için hava yastığı açılmadı’ oldu. Halbuki kendi etrafında dönen ve bariyerlere çarpan bir araçta bir kişinin sabit kalması mümkün değildir. Yani ne kadar da emniyet kemerleri tutsa da kafa bölgelerimiz otomatik olarak sağa sola yönelmektedir. Kazada ben de sol tarafa kafamı vurdum, yanımdaki arkadaşım da bel bölgesini sağa sola sallanarak çarptı"
 diye konuştu.

‘ARACA TEKRAR BİNMEYE KORKUYORUM’

Kaza yaptığı aracını severek aldığını dile getiren Çiftçi,
“Lüks aracımın müşteri temsilcilerinden gelen darbe konusunda ‘size zarar gelmeyeceği nedeniyle hava yastıklarının açılmadığını’ söylemeleri üzerine ben de hukuki yollara başvurdum. Aracı aldığıma pişman değilim ama güvenlik önlemleri açısından bu kusuru gördüğüm için tekrardan aynı araca binmeye biraz daha korkularım var”
 dedi.

'ARAÇTA İNCELEME TALEP ETTİK'

Cihat Çiftçi durumu anlattığında şaşırdığını ifade eden avukatı Özgür Coşkun, "Yaşamış olduğu bir trafik kazası neticesinde lüks bir aracın çok şiddetli bir kazaya karışmasına rağmen bu kazada hava yastıklarının açılmadığını fark ettik ve tespit ettik. Müvekkilimiz firmaya başvuru yaptığında ise kendisine ‘Araçta sizler zaten hasar almadınız, buna yönelik zaten hava yastıkları açmamış’ şeklinde çelişkili beyanlarda bulunması neticesinde bizlere başvuru yaptı. Mahkemeye başvuru yapıp derhal araçta bir inceleme yapılmasını talep ettik. Yapmış olduğumuz inceleme neticesinde aracın darbe emicilerinin araçtan kopmasına rağmen, şasilerinin hepsinin bükülmesine rağmen, aracın her bölgesinin darbe almasına rağmen hava yastıklarının açmadığı bilirkişi raporuyla da tespit edildi” ifadelerini kullandı.

‘MÜVEKKİLİM ARAÇ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA TEDİRGİN’

Müvekkilinin kazanın ardından araçların güvenliği hakkında tedirginliğinin arttığını belirten Coşkun, "Müvekkilimiz bu kazayı yaşadığında çok tedirgindi. Çünkü müvekkilimiz güvenlik sistemlerine güvenerek lüks bir araç almıştı fakat almış olduğu araçtan beklentisini karşılayamadığını gördü. Yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı da aynı gün hastaneye sevk edilmiş ve darp-cebir raporlarını da almıştır. Fakat müvekkilimiz bu kaza neticesinde ‘Hangi aracı alacağım, hangi araca artık güveneceğim’ düşüncesi kendisinde hasıl olmuştur. Şu anda dahi hangi lüks araca binerse binsin, ‘Acaba bu konu yine benim başıma gelir mi’ düşüncesi kendisinde hala soru işaretleri açıkçası" diye konuştu.

‘HAVA YASTIKLARININ AÇILMAMASI NORMAL DEĞİL’

Avukat Coşkun, "Müşteri hizmetleri şu hususu söylüyor, ‘Zaten bu kazada hava yastığı açmaması normal’ diyor. Fakat müvekkilimiz yaşadığı bu kazayla alakalı lüks bir araç olmasına rağmen bunda hava yastığı açması gerektiğini düşünüyor. Öncelikle mahkemeden biz bir tespit yaptırdık. Yaptırmış olduğumuz tespit, bu araç perte ayrılmasına rağmen, şasileri işlem görmesine rağmen, aracın her yerinde darbeler olmasına rağmen hava yastıklarını açmamasının normal olmadığını ve bunun bir gizli ayıp olduğunu dile getirdik. Alınan bilirkişi raporu da aynı şekilde bu denli bir kazada hava yastıklarının açmasının normal olmadığını bizlere gösterdi. Bunun üzerine yapmış olduğumuz tespitler neticesinde Asliye Hukuk Mahkemesinde müvekkilimiz adına 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtık” dedi.

Aracın tespit neticesinde perte ayrıldığını dile getiren avukat Coşkun, Çiftçi’nin başka marka bir araca bindiğini ve açtıkları manevi tazminat davasının da devam ettiğini sözlerine ekledi.


Ekonomi
Bir milyon TL'ye sıfır faiz: Otomobil almak isteyenlere büyük fırsat, Kasım kampanyası araç alacakları heyecanlandırdı
Ekonomi
Otomotiv devi on binlerce aracını servise çağırıyor: İşte büyük arızadan etkilenen modeller
Ekonomi
1,5 milyon TL sınırı altındaki arabalar sıralandı! Düşük fiyata sıfır otomobil arayanlara müjde

Başlıklar :Sıfır kilometreElektrikli otomobilKazaHava yastığı
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Aracı hurdaya döndü, hava yastıkları açılmadı: Şirketin savunması gündem oldu, 'Aracımız akıllı'
Kazada hava yastığı açılmayan ‘akıllı’ araç için tazminat davası açıldı.
1/5
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet