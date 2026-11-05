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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Skoda, kasımda geniş ürün gamında sunduğu finansman ve fiyat avantajlarıyla otomobil sahibi olmak isteyenlere cazip seçenekler sunuyor.


SUV, sedan ve hatchback modellerinde sunulan faizsiz kredi seçeneklerinin yanı sıra tamamen elektrikli modellerdeki avantajlar da kasım ayı boyunca Skoda showroom'larında otomobilseverlere sunuluyor.


Skoda'nın kompakt SUV modeli Kamiq'in 1.0 Premium versiyonu, kasımda 300 bin liraya yüzde 0 faizli kredi avantajıyla öne çıkıyor. Hem bireysel hem de tüzel müşterilere sunulan finansman desteğinin yanı sıra VDF üzerinden bireysel kredi kullanan müşterilere trafik sigortası da hediye ediliyor.


Skoda'nın üst düzey konfor ve ileri teknolojiyi bir araya getiren modeli Superb'in tüm versiyonlarında 1 milyon lira için 6 ay vadeli yüzde 0 faizli tüzel kredi avantajı sağlanıyor.


Markanın tercih edilen modellerinden Octavia'nın tüm versiyonlarında ise 500 bin lira için 6 ay vadeli yüzde 0 faizli tüzel kredi desteği sunuluyor.


Skoda Fabia, hem bireysel hem de tüzel müşterilere sunulan 150 bin lira için 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla öne çıkarken, dinamik tasarımıyla dikkati çeken Scala Monte Carlo versiyonunda da 500 bin lira için 6 ay vadeli yüzde 0 faizli tüzel kredi seçeneği sunuluyor.


SUV modellerinde çok özel fiyat avantajları


Skoda'nın SUV ailesinin güçlü temsilcisi Kodiaq, kasımda özel fiyat avantajlarıyla kullanıcılarla buluşuyor. Kompakt SUV modeli Karoq ise zenginleşen donanımıyla öne çıkan Yeni Prestige ve Sportline versiyonlarına özel sunulan fiyat avantajlarıyla dikkati çekiyor.

Müşteri beklentileri doğrultusunda geliştirilen Yeni Prestige versiyonu, konfor ve teknoloji odaklı yeni donanımlarıyla segmentinin donanımlı seçeneklerinden biri olarak fark oluştururken, rekabetçi başlangıç fiyatıyla da öne çıkıyor.


Skoda'nın tamamen elektrikli kompakt SUV modeli Elroq, kasımda 2 milyon 481 bin 600 liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Markanın tamamen elektrikli SUV ailesinde yer alan Enyaq ve Enyaq Coupe modellerinde ise 1 milyon lira için 6 ay vadeli yüzde 0 faizli tüzel kredi avantajı devam ediyor.


Skoda, kasım boyunca sunduğu farklı finansman seçenekleri ve özel fiyat avantajlarıyla geniş ürün gamındaki modellerini daha ulaşılabilir hale getirirken, farklı ihtiyaç ve beklentilere yanıt vermeyi sürdürüyor.


Skoda Kamiq 1.0 Premium versiyonunda bireysel ve tüzel müşteriler için 300 bin liraya 6 ay vadeli yüzde 0 faizli veya 200 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor. 

Başlıklar :SkodaOtomotivFinansman
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Bir milyon TL'ye sıfır faiz: Otomobil almak isteyenlere büyük fırsat, Kasım kampanyası araç alacakları heyecanlandırdı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Skoda, kasımda geniş ürün gamında sunduğu finansman ve fiyat avantajlarıyla otomobil sahibi olmak isteyenlere cazip seçenekler sunuyor.


SUV, sedan ve hatchback modellerinde sunulan faizsiz kredi seçeneklerinin yanı sıra tamamen elektrikli modellerdeki avantajlar da kasım ayı boyunca Skoda showroom'larında otomobilseverlere sunuluyor.


Skoda'nın kompakt SUV modeli Kamiq'in 1.0 Premium versiyonu, kasımda 300 bin liraya yüzde 0 faizli kredi avantajıyla öne çıkıyor. Hem bireysel hem de tüzel müşterilere sunulan finansman desteğinin yanı sıra VDF üzerinden bireysel kredi kullanan müşterilere trafik sigortası da hediye ediliyor.


Skoda'nın üst düzey konfor ve ileri teknolojiyi bir araya getiren modeli Superb'in tüm versiyonlarında 1 milyon lira için 6 ay vadeli yüzde 0 faizli tüzel kredi avantajı sağlanıyor.


Markanın tercih edilen modellerinden Octavia'nın tüm versiyonlarında ise 500 bin lira için 6 ay vadeli yüzde 0 faizli tüzel kredi desteği sunuluyor.


Skoda Fabia, hem bireysel hem de tüzel müşterilere sunulan 150 bin lira için 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla öne çıkarken, dinamik tasarımıyla dikkati çeken Scala Monte Carlo versiyonunda da 500 bin lira için 6 ay vadeli yüzde 0 faizli tüzel kredi seçeneği sunuluyor.


SUV modellerinde çok özel fiyat avantajları


Skoda'nın SUV ailesinin güçlü temsilcisi Kodiaq, kasımda özel fiyat avantajlarıyla kullanıcılarla buluşuyor. Kompakt SUV modeli Karoq ise zenginleşen donanımıyla öne çıkan Yeni Prestige ve Sportline versiyonlarına özel sunulan fiyat avantajlarıyla dikkati çekiyor.

Müşteri beklentileri doğrultusunda geliştirilen Yeni Prestige versiyonu, konfor ve teknoloji odaklı yeni donanımlarıyla segmentinin donanımlı seçeneklerinden biri olarak fark oluştururken, rekabetçi başlangıç fiyatıyla da öne çıkıyor.


Skoda'nın tamamen elektrikli kompakt SUV modeli Elroq, kasımda 2 milyon 481 bin 600 liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Markanın tamamen elektrikli SUV ailesinde yer alan Enyaq ve Enyaq Coupe modellerinde ise 1 milyon lira için 6 ay vadeli yüzde 0 faizli tüzel kredi avantajı devam ediyor.


Skoda, kasım boyunca sunduğu farklı finansman seçenekleri ve özel fiyat avantajlarıyla geniş ürün gamındaki modellerini daha ulaşılabilir hale getirirken, farklı ihtiyaç ve beklentilere yanıt vermeyi sürdürüyor.


Skoda Kamiq 1.0 Premium versiyonunda bireysel ve tüzel müşteriler için 300 bin liraya 6 ay vadeli yüzde 0 faizli veya 200 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor. 

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