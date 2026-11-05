Yeni Parti’de adaylık kaosu: Ali Mahir Başarır istifa istedi Özgür Özel panikte

Genel Başkan Özgür Özel'in adaylığa yeşil ışık yakması ve bu konuda parti yönetimindeki sınırlı sayıda isimle istişare yürütmesi, parti içinde yeni bir huzursuzluk başlığına dönüştü.
Medyada art arda yayımlanan haberlere rağmen parti yönetiminin net bir açıklama yapmaması ise tartışmaların derinleşmesine neden oluyor.
Başarır'ın ayrılma talebi dikkat çekti
Partideki hareketliliğin bir diğer yansıması da Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır cephesinde yaşandı. Başarır'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek grup başkanvekilliği görevinden ayrılmak istediği iddiası, parti içerisindeki yönetim ve görev dağılımına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Adaylık tartışmalarıyla eş zamanlı yaşanan bu gelişme, Yeni Parti'deki iç hareketliliğin yalnızca cumhurbaşkanlığı adaylığıyla sınırlı olmadığı yorumlarına yol açtı.
Özel'den kurmaylarına sessizlik telkini
Öte yandan Özgür Özel'in, parti kurmaylarına tartışmaları büyütecek açıklamalardan kaçınmaları yönünde telkinde bulunduğu belirtiliyor. Özel'in özellikle medya önünde ve sosyal medya hesapları üzerinden adaylık tartışmalarını körükleyecek değerlendirmeler yapılmamasını istediği öne sürülüyor.
Parti yönetiminin sessiz kalma stratejisiyle krizin büyümesini önlemeye çalıştığı değerlendirilirken, adaylık konusundaki belirsizliğin ve parti içindeki rahatsızlığın nasıl yönetileceği merak konusu olmaya devam ediyor.
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