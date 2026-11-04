Devler Ligi'nde heyecan 4. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz devi Liverpool ile Chobani Stadyumu'nda karşılaştı. Kritik maç sarı-lacivertlilerin 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Fenerbahçe'nin gollerini Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriqi kaydetti. Liverpool'un golleri ise Trey Nynoi ile Alexander Isak'tan geldi.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

25. dakikada Liverpool öne geçti. Szoboszlai'nin sol çaprazdan ortasında arka direkte Brown'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top, Nyoni'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta Oppong'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

27. dakikada Brown'ın soldan ortasında, İrfan Can Kahveci'nin altıpastan çıkardığı şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.

29. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Greenwood'un ceza yayının gerisinden kullandığı serbest atışta, barajdaki Jacquet'ye çarparak yön değiştiren ve kaleci Alisson Becker'i kontrpiyede bırakan top, filelerle buluştu: 1-1.

44. dakika Lukaku'nun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Greenwood'un ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Alisson Becker meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

69. dakikada Liverpool, Alexander Isak'ın golüyle maçta bir kez daha öne geçti: 1-2.

73. dakikada Fenerbahçe, Liverpool'un golüne Archie Brown ile karşılık verdi: 2-2.

79. dakikada sahneye çıkan Kosovalı forvet Vedat Muriqi, takımını öne geçiren golü kaydetti: 3-2.

Maçta kalan dakikalarda gol olmadı ve Fenerbahçe, Liverpool'u 3-2 mağlup ederek bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

Maçın ilk 11'leri

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, İsmail, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Lukaku.