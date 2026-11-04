Fenerbahçe - Liverpool maçı öncesi stadyumda sürpriz anons

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanırken temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Liverpool'u ağırladı.

Chobani Stadyumu'nda Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu da yer aldı. Öte yandan Belözoğlu için stadyumda sürpriz bir anons geçildi.

Anonsör, "Şampiyonluk sevinçlerini de yaşadı, hayal kırıklıklarını da. Fenerbahçe ile olan hikayesi hiçbir zaman bitmedi. Bugün yeniden burada. Bu kez saha kenarında bu büyük camianın hayallerine liderlik etmek için. Şimdi yeniden inanma zamanı. Şimdi Fenerbahçe için tek yürek olma zamanı. Büyük Fenerbahçe taraftarı, alkışlarınızla, sesinizle, yüreğinizle Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu!" konuşmasını yaptı.

Bu sözler tribünlerden büyük alkış aldı. Emre Belözoğlu ise taraftarları selamladı.

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